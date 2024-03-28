Красноармейск может стать городом трудовой доблести
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Подмосковный Красноармейск может стать городом трудовой доблести. Соответствующее обращение Московская областная Дума совместно с правительством региона направит главе государства Владимиру Путину.
Ранее с предложением о присвоении населенному пункту почетного звания обратились представители органов местного самоуправления Пушкино.
Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, в период Великой Отечественной войны жители Красноармейска внесли значительный вклад в общую Победу.
В городе производили боеприпасы, проводили испытания новых видов вооружения. Местная фабрика снабжала Красную армию техническими тканями.