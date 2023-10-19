Летний сезон завершился на кладбищах в Подмосковье

Летний сезон завершили на кладбищах региона, сообщили в ГУРБ области. Сейчас все учреждения, которые являются уполномоченными в сфере погребения и похоронного дела, начали готовиться к зимнему периоду.

К примеру, в Пушкино на кладбищах «Новая Деревня» и «Невзорово» убрали сухие и аварийные деревья, очистили места захоронения от порубочных остатков. В Долгопрудном на погосте «Шереметьевское новое» была отремонтирована дорога, благоустроены тропинки, расчищена территория от кустарников и аварийных деревьев.

В лесу, который прилегает к Томилинскому кладбищу в Дзержинском, прошел субботник. По его итогам было собрано десять мешков мусора и сухих листьев.

С окончанием летнего периода проконсультироваться со специалистами Центра мемориальных услуг можно только в многофункциональных центрах или по телефону 8 (498) 568-99-99.