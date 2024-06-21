Линии наружного освещения восстановили в шести округах Подмосковья

Линии наружного освещения были восстановлены на участках региональной дорожной сети в шести городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, в порядок привели объекты на Быковском и Лыткаринском шоссе в Люберцах, на Калужской улице в Верее, на Зеленой улице в Чехове, а также в деревнях Волоколамска, Серебряных Прудов и Можайска.

Подобные работы проводятся в самые краткие сроки, так как неисправности с освещением несут опасность для всех участников дорожного движения — и для автомобилистов, и для пешеходов.

Проверку состояния дорог в области проводят еженедельно.