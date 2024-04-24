Лучших специалистов в сфере местного самоуправления определили в Подмосковье

Лучшие специалисты в сфере местного самоуправления были определены в регионе. Церемонию награждения победителей провели в Общественной палате РФ, сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Конкурс прошел уже в шестнадцатый раз. В этом году за победу в нем боролись представители двадцати трех муниципальных образований региона. В финал вышли двадцать семь участников. В результате были определены победители в девяти номинациях.

В число победителей вошли представители администраций Коломны, Клина, Ступино, Подольска и других округов. Также староста Ольховки Сергей Гвоздев был признан лучшим сельским старостой.

В рамках церемонии также вручили Знаки Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «За развитие местного самоуправления».