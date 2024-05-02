Монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода начался в Опалихе

Рабочие занялись монтажом металлоконструкций пролетного строения путепровода, возводимого в Опалихе. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объект строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и модернизации инфраструктуры, которую проводит РЖД.

Работы стартовали между первой и второй опорами со стороны улицы Опалихи. После этого их проведут на центральной секции и между третьей и четвертой опорами.

Общая масса металлоконструкций превышает пятьсот тонн, протяженность путепровода будет составлять 137 метров. Объект свяжет улицы Опалихи, Мира и Ольховая. Реализация масштабного проекта повысит качество жизни двадцати пяти тысяч человек. Открытие движения запланировано на конец года.