Мост через Москву-реку на Южно-лыткаринской дороге практически достроен. По словам руководителя строительно-монтажного управления ГК «Альянс» Геннадия Тягунова, сейчас степень строительной готовности объекта составляет 95%.

«Осталось сделать перильно-барьерные ограждения и выстелить верхний слой асфальтобетона. Все остальные работы практически завершены», ‒ рассказал он.

Степень готовности участка дороги в Лыткарино составляет около 90%. На площадке трудятся полторы тысячи рабочих. Протяженность участка «СМУ-2» в Лыткарино будет составлять двенадцать километров.

В целом протяженность Южно-Лыткаринской дороги составит сорок пять километров. Дорога будет пролегать через пять муниципалитетов Подмосковья — Балашиху, Ленинский и Раменский округа, Лыткарино и Люберцы.