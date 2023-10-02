Мурал с портретом женщины-легенды появился на торце дома в Люберцах

Мурал с портретом женщины-легенды Инны Копец появился на торце одного из многоэтажных домов в Люберцах, сообщает Министерство ЖКХ Подмосковья. Изображение нанесли в рамках празднования 400-летия города.

Так, мурал появился на торце дома №11А по Комсомольскому проспекту. Ранее в этом здании провели капремонт: привели в порядок панельный фасад, кровлю, стояки отопления, систему освещения.

Инна Андреевна Копец – это пилот первого класса и единственная в мире женщина, которая налетала на вертолетах одиннадцать с половиной тысяч часов. Для создания ее портрета потребовалось пятьсот баллончиков и сто литров фасадной краски.

Ранее в Люберцах появились муралы с изображениями космонавта Юрия Гагарина, авиаконструкторов Михаила Миля и Николая Камова.