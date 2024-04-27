На дорогах Подмосковья активно устраняют подтопления

В муниципалитетах Подмосковья активно ведется работа по ликвидации подтоплений, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе проверки на дорожных участках выявили два с половиной десятка подтоплений в пятнадцати округах. Десять из них произошли на региональной дорожной сети, четырнадцать — на муниципальной.

На данный момент в муниципалитетах устранили тринадцать подтоплений. В одиннадцати локациях работы продолжаются. С этой целью задействовано тринадцать единиц техники.

В министерстве рекомендовали жителям рассчитывать время в дороге и минимизировать поездки на личном транспорте.