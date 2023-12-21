На региональных дорогах Подмосковья устраняют подтопления
Фото: [Минтранс МО]
Дорожные службы Подмосковья устраняют подтопления на региональной сети, сообщили в областном Минтрансе. Они образовались из-за резкого потепления в регионе.
Подтопления уже устранили на ряде городских улиц в Электроуглях, Долгопрудном, Королеве, Раменском. Работы по откачке воды проводят специалисты Мосавтодора.
Как отметили в министерстве, работе уделяется особое внимание, так как образование подтоплений на дорогах повышает риск возникновения аварий.
«В настоящее время безопасный проезд для автомобилей и общественного транспорта обеспечен», - добавили в ведомстве.