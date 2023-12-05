На центральной площади подмосковных Мытищ установили новогоднюю елку
Фото: [Роман Яковлев]
Большую елку с иллюминацией смонтировали на площади перед городской администрацией в Мытищах.
Новогоднее дерево украшено своеобразным орнаментом синего цвета, а под ним размещена инсталляция из фигур — Дед Мороз и Снегурочка в окружении зайцев и кроликов.
Добавим, зимний сезон в Мытищах стартовал 1 декабря праздничной программой, которую подготовила Единая дирекция парков. В округе открываются катки, горки для катания на тюбингах и лыжные трассы.