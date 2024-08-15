Незаконную рекламу и граффити ликвидировали на дорожных объектах в шести округах Подмосковья

Несанкционированная реклама и граффити были ликвидированы на дорожных объектах в шести округах региона, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на дорожных участках в Балашихе, Люберцах, Пушкино, Солнечногорске, Жуковском, Королеве.

К примеру, в Пушкинском округе очистили от граффити остановочные павильоны на Советском проспекте в Ивантеевке, в Королеве — дорожные знаки на Коммунальной улице.