Обманутые дольщики в подмосковном Одинцове получат ключи от квартир к Новому году

На строительной площадке жилого комплекса «Центральный» (Одинцовский городской округ) прошла встреча представителей Министерства жилищной политики, Госнадзора, окружной прокуратуры, администрации округа, застройщика и дольщиков.

Отмечено, что для завершения строительства объекта правительство региона привлекло инвесторов — ГК «Основа» и ГК «ФСК». Строительство ведет ООО «ИнвестСтройРегион». Дольщики узнали о ходе работ, которые должны завершиться во второй половине декабря.

Планируемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию — конец 2023 года. Ключи от квартир получат 296 дольщиков.