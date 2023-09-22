Обновленное отделение «Почты России» открылось в Одинцово

Обновленное отделение «Почты России» открылось в Горках-10 в Одинцово. Ремонт провели в рамках программы реновации сельских почтовых отделений.

В отделении обновили фасад, входную группу, окна и инженерные коммуникации. Внутри установили новую мебель, кондиционеры и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, офис сделали более доступным для маломобильных граждан – здесь расширили дверной проем, оборудовали пандус и кнопку вызова персонала.

В отделении можно подтвердить учетную запись на госуслугах, а также проверить здоровье.

До конца года в Подмосковье планируется отремонтировать еще одиннадцать сельских почтовых отделений.