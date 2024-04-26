Около 1,7 тысячи ям устранили в трех округах Подмосковья за неделю

Около 1,7 тысячи ям устранили в Можайске, Наро-Фоминске и Раменском за неделю. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К примеру, работы были проведены на улице Урицкого в Можайске, в микрорайоне Северный в Рузе и вблизи деревни Веселево в Наро-Фоминске.

Ямочный ремонт проводится во всех муниципальных образованиях области. Завершение основного этапа работ запланировано в конце апреля. Таким образом, до начала мая закончится активная стадия ремонта.