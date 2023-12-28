Около 6,3 тысячи объектов незавершенного строительства ликвидировали за шесть лет в Подмосковье, сообщил министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Лидерами в этой работе за указанный период стали Одинцово, Ступино, Раменский округ, Орехово-Зуево и Солнечногорск.

«В настоящее время в работе находятся еще 3,3 тысячи объектов, по которым мы продолжаем все необходимые мероприятия», - рассказал Гордиенко.

Темп работы по ликвидации подобных объектов в регионе растет. Если в 2018 году их ликвидировали 140, то в 2023-м — уже свыше 1,3 тысячи.

В рамках работы в первую очередь стараются завершить строительство таких объектов. Если это невозможно, то их демонтируют.

Сообщения о недостроях и аварийных зданиях нередко поступают от местных жителей. В общей сложности, с их помощью в области выявили около 1,4 тысячи объектов. Половину из них уже ликвидировали.