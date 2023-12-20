Около 900 километров дорожного покрытия отремонтировали в Подмосковье за год в рамках нацпроекта

Порядка 900 километров дорожного покрытия отремонтировали в Подмосковье за год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в областном Минтрансе.

Работы провели на 270 участках региональной дорожной сети. Помимо этого, с начала года в области построили шестьдесят километров тротуаров, семнадцать километров линий освещения, тридцать километров ограждений.

Кроме того, в рамках нацпроекта за год в муниципалитетах установили десять тысяч дорожных знаков, две с половиной сотни новых остановочных павильонов, сто дорожных неровностей, пятьдесят комплектов шумовых полос.

Также в этом году в Подмосковье капитально отремонтировали семь мостовых сооружений и провели три с половиной сотни мероприятий по оптимизации дорожного движения.