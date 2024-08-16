Около 900 км покрытия отремонтировали на дорогах Подмосковья

Около 900 километров покрытия привели в порядок на подмосковных дорогах в рамках ремонтного сезона, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональных дорогах отремонтировали покрытие на 164 участках, на муниципальных — на 670. Сейчас работы продолжаются на 53 участках региональных дорог общей протяженностью более 147 километров и на 98 муниципальных дорогах протяженностью более 52 километров.

Свыше 480 километров покрытия было отремонтировано по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы полностью завершились в 18 муниципалитетах.

К осени в Подмосковье отремонтируют свыше 1,1 тысячи километров покрытия более чем на тысяче дорожных участков, в том числе 350 километров — по запросу жителей на сайте «Добродел».