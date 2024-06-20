Около тысячи дорожников ликвидируют последствия непогоды в Подмосковье

Девятьсот пятьдесят рабочих ликвидируют последствия непогоды на дорогах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, в связи с обрушившимся на столичный регион ураганом на дороги повалило четыре сотни деревьев, а также одиннадцать столбов. В работе по устранению последствий стихии также используют 450 единиц техники.

«Работы будут продолжены до полной ликвидации последствий непогоды», – сообщил зампред областного правительства — глава регионального Минтранса Алексей Гержик.

Жителей и гостей области призвали свести к минимуму время нахождения на улице. Также не рекомендуется оставлять транспортные средства возле деревьев и неустойчивых конструкций.