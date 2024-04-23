Округа, лидирующие по объему дорожного ремонта в рамках нацпроекта, названы в Подмосковье

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назвали пять муниципалитетов, где в этом году проведут наибольший объем работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В числе этих городских округов — Истра, Солнечногорск, Луховицы, Можайск и Пушкино. В этих муниципалитетах в текущем ремонтном сезоне приведут в порядок более 180 километров региональных дорог.

Среди округов-лидеров больше всего работ проведут в Можайске — здесь отремонтируют 11 дорожных участков общей протяженностью около 42 километров.

На втором месте — Истра, где приведут в порядок 10 дорог протяженностью более 40 километров. Замыкает тройку Пушкино — в этом округе работы проведут на 11 дорогах, общая протяженность которых превысит 35 километров. На четвертом и пятом местах Солнечногорск и Луховицы соответственно.

В рамках ремонтных работ на всех дорогах обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Завершить работы планируется осенью.