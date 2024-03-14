«Опасную тропу» ликвидировали на железной дороге в Королеве

«Опасную тропу» устранили на участке железной дороги на перегоне между станциями «Подлипки-Дачные» и «Болшево» в Королеве. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, на участке было установлено металлическое ограждение.

В регионе в рамках реализации комплекса мер по снижению смертности на железной дороге возводят и приводят в надлежащее состояние пешеходные переходы, устанавливают на участках видеокамеры и проводят дежурства.