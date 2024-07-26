Освещение отремонтировали на девяти региональных дорогах Подмосковья
Фото: [Минтранс МО]
Работу линий наружного освещения восстановили на девяти участках региональной дорожной сети области. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы были проведены в Щелково, Красногорске, Дубне, Домодедово, Наро-Фоминске, Ступино, Ивантеевке, Мытищах.
К примеру, в Щелково восстановили освещение на Фряновском шоссе в селе Трубино, в Домодедово — на улице Леваневского, в Мытищах — на Стародмитровской улице в деревне Сухарево.
В городских округах региона регулярно проверяют состояние дорог. Работе освещения и светофоров уделяется особое внимание.