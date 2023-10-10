Памятник Герою Советского Союза Александру Белякову открыли в Долгопрудном

Памятник Герою Советского Союза Александру Белякову был открыт во вторник в подмосковном Долгопрудном. Монумент установили на территории МФТИ у корпуса Физтех.

В открытии приняли участие представители власти, в том числе глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков и глава муниципалитета Владислав Юдин, а также руководители и преподаватели института, его студенты, родственники Белякова. Монумент открыла внучка Белякова Анна Чупилкина. В рамках церемонии также состоялось возложение цветов к монументу.

Беляков при жизни написал множество научных трудов на тему Арктики и аэронавигации. С них началось соответствующее научно-технологическое направление деятельности института.

Владислав Юдин добавил, что в установке монумента видит продолжение проекта по открытию памятников трем ученым – лауреатам Нобелевской премии — основателям МФТИ.