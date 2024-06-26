Пять новых автобусов вывели на маршруты в Подмосковье

Компания АО «Мострансавто» вывела на маршруты пять новых автобусов, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые транспортные средства будут курсировать в Лыткарино и Жуковском. В первом из указанных округов три автобуса ЛиАЗ 5292 вывели на маршрут №348, во втором — два автобуса на маршрут №478.

В салонах транспортных средств увеличено число посадочных мест — до 41. Кресла — с ремнями безопасности и подлокотниками. Также оборудованы багажные полки. Пассажировместимость составляет сто человек.

Кроме того, в автобусах есть механические аппарели, они адаптированы для маломобильных пассажиров. В салонах имеются специальные места для инвалидных колясок.