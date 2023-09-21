Плавучий фонтан появился в Чехове

Плавучий фонтан появился в парке подмосковного Чехова, сообщает РИАМО. Конструкция на специальной плавающей платформе была установлена ко Дню города.

«Этой осенью к шести городским фонтанам добавился плавающий. В этом году — ненадолго: на зиму его закроют», - говорится в материале.

Отмечается, что Чехов называют подмосковным Петергофом — из-за системы семи каскадных прудов. Согласно легендам, в одном из них утопилась влюбленная девушка, и с тех пор пруд называют Русалочьим.

Ранее в парке провели благоустройство, установив скамейки и столы для тенниса. Также здесь обустроили пешеходные дорожки и детские площадки.