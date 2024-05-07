Почти три тысячи нарушений в содержании детских площадок устранили в Подмосковье за месяц

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

За апрель в подмосковных муниципалитетах устранили 2 889 дефектов в содержании детских площадок. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В большинстве случаев нарушения были связаны с состоянием бортов песочниц, резинового покрытия, качелей.

В течение апреля в регионе проводилась масштабная уборка территорий после зимы — в рамках Месяца чистоты. На детских площадках обновляли песок в песочницах, ремонтировали или меняли поврежденные элементы.

К примеру, в Раменском установили качели во дворе домов по Солнечной улице в поселке Удельная и заменили поврежденную перекладину тренажера во дворе дома в поселке им. Тельмана.

Правила использования игрового оборудования на детских площадках представлены на информационном стенде при входе.