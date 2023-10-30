Почтовое отделение в Наро-Фоминске открылось после капремонта
Фото: [Почта России]
Отделение «Почты России» в поселке Калининец под Наро-Фоминском открылось после капремонта. Оно обслуживает около девяти тысяч жителей муниципалитета.
В ходе ремонта в отделении заменили окна и инженерные коммуникации, отреставрировали входную группу, установили новую мебель, оборудовали климатические, противопожарные и охранные системы.
В отделении работает два окна. Здесь можно не только получить почтовые услуги, но и оплатить ЖКУ, купить страховку, оформить подписку, приобрести товары первой необходимости.
«Мы постарались, чтобы здесь было комфортно всем — и клиентам, которые пришли за посылками, и сотрудникам, которые весь день работают в отделении. Мы стремимся сократить время обслуживания, сделать отделения еще ближе к дому», - отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.