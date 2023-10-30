Почтовое отделение в Наро-Фоминске открылось после капремонта

«Мы постарались, чтобы здесь было комфортно всем — и клиентам, которые пришли за посылками, и сотрудникам, которые весь день работают в отделении. Мы стремимся сократить время обслуживания, сделать отделения еще ближе к дому», - отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.