Подготовка к паводку продолжается на дорогах Подмосковья

Подготовка к паводку и вероятным подтоплениям ведется на подмосковных дорогах с начала марта. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожные службы готовят спецтехнику для откачки воды и вывозят снег на участках, где вероятны подтопления. Уже вывезено около 200 тысяч кубометров снега. Когда установится плюсовая температура, специалисты начнут расчищать кюветы, ливневки и водопропускные трубы.

С 20 марта на региональных дорогах было устранено 25 подтоплений. К примеру, на тротуаре на Олимпийском проспекте в Мытищах и в деревне Глазово в Серпухове.

Высота снежного покрова в области на начало марта составляла около 75 сантиметров. Это на 50 сантиметров выше климатической нормы. По прогнозам, в выходные в регионе ожидается до 17 градусов выше нуля. Вероятность подтопления очень высокая.