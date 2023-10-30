Подмосковье представит методологию преобразования городских территорий на всероссийском фестивале

Подмосковье представит свою методологию преобразования городских территорий на всероссийском фестивале «Зодчество», который пройдет в столице. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

На стенде региона будут представлены этапы реализации программы реновации посредством комплексного развития территорий. Кроме того, здесь можно будет ознакомиться с инсталляцией «Город на острове: 4 сезона», посвященной проекту в Наро-Фоминске.

«С самого начала реновация в Московской области задумывалась как импульс для тотальной перезагрузки, так как подразумевала не только снос аварийного жилья и строительство нового, но и создание современной комфортной жилой среды и преобразование городов», - отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Она добавила, что в муниципалитетах региона развивается социальная инфраструктура, создается доступная среда, появляются новые рабочие места. Все это помогает повысить качество жизни в населенных пунктах области.