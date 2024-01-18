Подмосковную Коломну в рождественские каникулы посетили десятки тысяч туристов

По официальным данным Министерства культуры и туризма Московской области, город посетили почти 87 тысяч гостей. При этом не учтены туристы, которые не отметились заказом билетов или экскурсий. Самыми посещаемыми площадками стали Музейная фабрика пастилы, «Калачная» и Музей пастилы, которые были загружены на все сто процентов. Большим спросом пользовались экскурсии по Коломенскому кремлю.

Как отметила руководитель Туристическо-информационного центра музея-заповедника «Коломенский кремль» Ирина Сазоненкова, в рамках губернаторской программы работал новый каток на площади Советской.