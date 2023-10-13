Покрытие на шести региональных дорогах обновили в Дмитрове в этом году

Тридцать восемь километров покрытия обновили на шести региональных дорогах в Дмитрове в этом году, сообщили в Минтрансе региона. Работы провели в рамках нацпроекта.

К примеру, почти пятнадцать километров покрытия было обновлено на участке от улицы Космонавтов в Дмитрове до села Костино. Помимо этого, в городе отремонтировали участки улиц Кольцо, Загорская и 2-ая Центральная, которые ведут к социально значимым и культурным объектам.

В рамках ремонта на дорожных участках также были укреплены обочины. До конца текущего сезона на дорогах появится новая разметка.

На муниципальной сети в этом году в округе отремонтировали двадцать участков.