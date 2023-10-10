Полсотни сельских и подъездных региональных дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

Более пятидесяти сельских и подъездных дорог, ведущих к малым населенным пунктам, отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту в текущем сезоне. Об этом сообщили в Минтрансе области.

Работы провели на региональной сети в двадцати шести муниципалитетах. В общей сложности, на дорожных участках было обновлено около 190 километров покрытия.

К примеру, в Солнечногорске отремонтировали участок от Таракановского шоссе до деревни Новое, а в Пушкино – дорогу, ведущую к деревне Мураново.

В настоящее время работы завершаются еще на трех дорогах в Истре.