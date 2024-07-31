Полтысячи нарушений парковки выявили в июле в Подмосковье с помощью «Народного инспектора»

По итогам месяца в Подмосковье с помощью раздела «Народный инспектор» на «Доброделе» было выявлено полтысячи нарушений парковки на газонах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В июле жители обнаружили 494 случая парковки автомобилей в зеленых зонах, общий штраф которых составил более одного миллиона рублей», - рассказал зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

По его словам, больше всего нарушений выявили в Красногорске. Там было выписано 88 постановлений на 344 тысячи рублей. Чаще всего нарушители парковались на газонах во дворах Путилково и Ильинского.

Также в числе антилидеров — Балашиха, Котельники, Ленинский округ и Химки.