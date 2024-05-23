Поврежденные искусственные дорожные неровности отремонтировали в шести округах Подмосковья

В Подмосковье отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности в шести муниципалитетах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, работы провели в Долгопрудном, Богородском округе, Красногорске, Дзержинском, Воскресенске, Дмитрове.

К примеру, в Долгопрудном отремонтировали объект на Московской улице, в Красногорске — на улице Мира, в Дзержинском — на Угрешской, в Дмитрове — на дороге в деревне Дубровки.

Обследование участков региональных дорог проводится в области еженедельно. Особое внимание уделяется состоянию тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофорных объектов.