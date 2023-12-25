Работу пяти светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю

Работу пяти светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье за неделю, сообщили в областном Минтрансе. Работы были проведены в Люберцах, Коломне, Пушкино и Химках.

К примеру, светофор на пересечении улиц Дзержинского и Первомайской в Ивантеевке был оборудован дополнительным пешеходным переходом. Также было увеличено время выезда с улицы Дзержинского.

Как отметили в министерстве, проведение подобных работ позволяет повысить пропускную способность дорог и перекрестков на десять-пятнадцать процентов.