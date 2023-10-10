Работу светофоров модернизировали на четырех шоссе в Подмосковье, сообщили в Минтрансе региона. Работы провели в рамках борьбы с дорожными заторами.

Так, была скорректирована работа пяти объектов в Ленинском округе, Щелково, Сергиевом Посаде.

К примеру, в Сергиевом Посаде модернизировали работу светофора на Староярославском шоссе – в частности, было увеличено время выезда из Пересвета. В Ленинском округе была изменена организация движения на повороте Каширского шоссе на Малое Видное, а также сокращено время ожидания на Расторгуевском шоссе на повороте к жилому комплексу «Государев Дом».

Помимо этого, продолжается мониторинг в Мытищах, там точечно корректируется работа светофоров на Осташковском и Пироговском шоссе. Кроме того, на Волковском шоссе внедряется адаптивное управление светофорами.