Работу восьми светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

Режим работы восьми светофорных объектов был скорректирован в Подмосковье за неделю. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели во Фрязино, Серпухове, Лобне и Солнечногорске. Их цель — оптимизация дорожного движения и ликвидация дорожных заторов.

Во Фрязино работы провели сразу на пяти перекрестках Фряновского шоссе — на участках были синхронизированы пять светофоров по направлению в область. В дальнейшем планируется синхронизировать светофоры по направлению из области.

В Серпухове было увеличено время проезда по дороге в деревне Калиново, в Лобне — время поворота с улицы Ленина на Краснополянскую, в Солнечногорске — выезд со Староандреевской на Жилинскую.

Проведение таких работ позволяет повысить пропускную способность дорожных участков на 10-15%.