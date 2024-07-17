Работы по аэрации продолжаются на дорогах Подмосковья

Работы по аэрации воздуха и проливу дорог продолжаются в округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В работе задействовано две с половиной сотни поливомоечных машин. С помощью техники полили уже около шести с половиной тысяч километров муниципальных и региональных дорог.

Благодаря аэрации дороги остаются чистыми. Дополнительное увлажнение помогает снизить риск деформации асфальта в жаркую погоду.

Основные работы по аэрации и проливу дорог проводятся до четырех часов дня, когда на дорогах меньше машин.