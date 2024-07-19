Работы по благоустройству Чкаловского озера близятся к завершению в Щелково
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Щелково]
Работы по благоустройству территории, прилегающей к Чкаловскому озеру, близятся к завершению в Щелково. Степень готовности работ превышает 90%, сообщили в муниципальной администрации.
В рамках благоустройства на территории обустроят прогулочную набережную и зону для пикников, установят пандусы и малые архитектурные формы. Также здесь появятся игровые площадки и амфитеатры.
Сейчас на территории ведется устройство настила и оборудование системы наружного освещения. Кроме того, здесь проведут озеленение, концепция которого включает организацию дождевого сада и высадку влаголюбивых растений.
Завершение работ запланировано на текущий месяц.