Работы по благоустройству Чкаловского озера близятся к завершению в Щелково

Работы по благоустройству территории, прилегающей к Чкаловскому озеру, близятся к завершению в Щелково. Степень готовности работ превышает 90%, сообщили в муниципальной администрации.

В рамках благоустройства на территории обустроят прогулочную набережную и зону для пикников, установят пандусы и малые архитектурные формы. Также здесь появятся игровые площадки и амфитеатры.

Сейчас на территории ведется устройство настила и оборудование системы наружного освещения. Кроме того, здесь проведут озеленение, концепция которого включает организацию дождевого сада и высадку влаголюбивых растений.

Завершение работ запланировано на текущий месяц.