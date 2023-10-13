Расписание маршрута до метро «Саларьево» изменили в Краснознаменске по просьбам жителей
Фото: [Минтранс МО]
Расписание автобусного маршрута №486, следующего от Краснознаменска до станции метро «Саларьево», изменили по просьбам жителей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
«В расписание маршрута будут внесены изменения времени действующих рейсов», - говорится в сообщении ведомства.
Так, от остановочного пункта «Госпиталь» автобусы будут отправляться в 8:25. Рейс в девять часов утра был перенесен на 8:55. Рейс в десять часов утра – на 10:30.
От станции метро «Саларьево» автобусы будут отправляться в 10:10 и в полдень.
В министерстве добавили, что на маршруте действуют льготы по соцкартам.