Региональные дороги отремонтировали в Богородском округе в рамках нацпроекта, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы провели на трех участках, заменив одиннадцать с половиной километров покрытия.

По итогам голосования на «Доброделе» в муниципалитете отремонтировали дорогу от Ногинского спасательного центра МЧС до участка у полигона РВСН, а также дорогу от Карабаново до Тимково.

Помимо этого, провели работы на участке от Заречной улицы в Марьино-3 до Придорожной улицы в Кабаново.

Сейчас в округе продолжаются работы на трех муниципальных дорогах из 93 запланированных на этот сезон.