Региональные дороги отремонтировали в Ленинском округе по нацпроекту

Региональные дороги отремонтировали в Ленинском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на трех дорожных участках. Первый из них является частью Каширского шоссе возле поселка Петровское. Второй участок пролегает от Первомайской улицы в Мисайлово до Революционной улицы в Молоково. Третий участок расположен в Коробово — его отремонтировали по просьбам жителей на сайте «Добродел».

Указанными дорогами каждый день пользуются 30-50 тысяч автомобилистов. Они ведут к федеральным трассам, населенным пунктам, социальным объектам.

В ходе ремонтных работ использовали асфальтобетонную смесь А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости.