Региональные дороги отремонтировали в Наро-Фоминске по нацпроекту

Участки региональной дорожной сети были отремонтированы в Наро-Фоминске в рамках реализации нацпроекта, сообщили в Минтрансе региона. В общей сложности работы провели на девяти дорожных участках. Их общая протяженность превысила двадцать пять километров.

По итогам голосования на «Доброделе» обновили почти три километра покрытия на участке дороги от остановки Ферма до деревни Рыжково.

Еще почти столько же покрытия привели в порядок на участке от Наро-Фоминского шоссе до деревни Таширово.

В черте города ремонт провели на участке от Окружной улицы до поворота на 1-й Ноябрьский проезд, а также на Наро-Фоминском шоссе и на улице Погодина.