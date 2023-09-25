Региональные дороги Подмосковья отремонтировали на 70%

Ремонт на региональных дорогах Подмосковья выполнен уже на 70%, сообщили в Минтрансе региона. Работы проводятся в рамках нацпроекта. Полностью их выполнили в 21 муниципалитете.

Так, с начала сезона в области заменили покрытие на двух сотнях дорожных участков, общая протяженность которых превысила 650 километров. Сейчас работы продолжаются на шестидесяти дорогах.

«Хочется отметить, что по выбору жителей в рамках нацпроекта отремонтировали сорок региональных участков общей протяженностью более 160 километров», – отметил зампред областного правительства – глава Минтранса региона Алексей Гержик.

В общей сложности на текущий год запланирован ремонт около 280 дорожных участков региональной сети, общая протяженность которых составляет порядка 900 километров.