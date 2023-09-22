Региональные дороги в черте города начали ремонтировать в Можайске в рамках нацпроекта, передает областной Минтранс. Сейчас фрезеруется покрытие на улице Дмитрия Пожарского.

Указанная улица является проездом к центральной дороге города. Благодаря проведению ремонтных работ проезд по ней станет более комфортным для десяти тысяч автовладельцев.

Кроме того, в муниципалитете обновят покрытие на Молодежной, Гжатской и Бородинской улицах, а также проезде Мира. Эти дороги ведут к социально значимым объектам.

Помимо этого, в округе провели ремонт на двенадцати дорожных участках муниципальной сети.