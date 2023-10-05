Реконструкцию зданий музея-усадьбы «Мелихово» проведут в Чехове. Как сообщили в Минстрое Подмосковья, соответствующий контракт был заключен с подрядчиком – ООО «Триумф».

Площадь участка, на котором проведут работы, составляет почти двенадцать гектаров. В рамках проекта восстановят облик существующих исторических зданий.

Работы проведут в несколько этапов. В этом году начнут строить новые объекты и обустраивать инженерные сети. Также в планах – реконструкция служебного флигеля, административного здания и здания «Конюшни с каретным сараем».

Завершить первый этап планируется в следующем году.