Ремонт дорожного покрытия стартовал на Советской улице в Истре. Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Протяженность участка составляет два с половиной километра. Он пролегает от деревни Рычково до поворота на улицу Урицкого.

Улица является одной из центральных дорог города. По ней можно проехать к образовательным учреждениям, больнице, магазинам, пожарной части.

Проведение ремонта сделает проезд более удобным для двенадцати тысяч автомобилистов, которые проезжают по улице каждый день.

Ранее в муниципалитете отремонтировали девять региональных и двадцать девять муниципальных дорог. До конца ремонтного сезона покрытие обновят еще на четырнадцати дорожных участках.