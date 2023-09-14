Ремонт дорожного покрытия стартовал на Советской улице в Истре
Фото: [Минтранс МО]
Ремонт дорожного покрытия стартовал на Советской улице в Истре. Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Протяженность участка составляет два с половиной километра. Он пролегает от деревни Рычково до поворота на улицу Урицкого.
Улица является одной из центральных дорог города. По ней можно проехать к образовательным учреждениям, больнице, магазинам, пожарной части.
Проведение ремонта сделает проезд более удобным для двенадцати тысяч автомобилистов, которые проезжают по улице каждый день.
Ранее в муниципалитете отремонтировали девять региональных и двадцать девять муниципальных дорог. До конца ремонтного сезона покрытие обновят еще на четырнадцати дорожных участках.