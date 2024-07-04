Ремонт Осташковского шоссе продолжается в Мытищах в рамках нацпроекта, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся на участке шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Их проводят в ночные часы, чтобы обеспечить комфорт для автомобилистов.

На участке укладывают новое покрытие. При этом используется смесь А16Вн, обеспечивающая высокий уровень износоустойчивости.

Дорога является одной из самых востребованных в муниципалитете. Каждый день по ней проезжает более пятнадцати тысяч автомобилей. Шоссе ведет к населенным пунктам, социальным объектам, пляжам.

В общей сложности, в городском округе по нацпроекту ремонтные работы проведут на восьми региональных дорогах. Их общая протяженность превышает восемнадцать километров.