Ремонт первой части моста через Пахру завершился в Подольске, сообщили в муниципальной администрации. Объект расположен возле поселка санатория «Родина».

В ходе ремонта привели в порядок деформационный шов, произвели гидроизоляцию, обустроили переходные плиты, укрепили конусы, заменили перила и ограждения, смонтировали опорные части пролетных строений, восстановили опоры, ликвидировали размывы.

Работы на второй части конструкции стартуют в ближайшее время. Сейчас ведется подготовка к ним и установка средств техрегулирования. Завершить ремонт планируется в начале августа.