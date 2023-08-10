Ремонтные работы продолжаются на Можайском шоссе в Одинцово в рамках нацпроекта. Как сообщили в областном Минтрансе, в порядок приводят участок от развязки с трассой М-1 до села Жаворонки.

Протяженность участка превышает пятнадцать километров. Фрезерование старого покрытия и укладку нового проводят параллельно, чтобы ускорить ход работ.

После того, как на участке будет завершена укладка нового покрытия, будут укреплены обочины и нанесена разметка.

Всего в Одинцово в этом году проведут ремонтные работы на двадцати семи участках дорог. Их общая протяженность составляет свыше шестидесяти километров.