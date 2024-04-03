Ремонтные работы провели на региональных дорогах в пяти муниципалитетах Подмосковья

Работники компании «Мосавтодор» провели ремонт на участках региональной дорожной сети в пяти муниципальных образованиях области. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Чехове заменили поврежденный дорожный знак на Советской улице. В Малаховке под Люберцами привели в порядок неисправный светофорный объект на Гаражной улице.

В Коломне оборудовали освещение на участке между улицами Шуровская и Октябрьской Революции. В Мытищах было устранено подтопление на Мытищинской улице. В Балашихе ликвидировали выбоины на Юбилейной улице.

Подобные ремонтные работы проводятся в сжатые сроки, так как оказывают прямое влияние на безопасность дорожного движения.